Wechsel bei Cucina Arte: Jetzt lenken Vater und Sohn die Geschicke der Firma

Wird das Restaurant von Cucina Arte geschlossen? Die Firma verkauft? Viele Gerüchte drehten in den letzten Monaten die Runde. Nun erklären sich die Geschäftsführer: Cucina Arte wird weitergeführt. Es kommt jedoch zum Wechsel. David Scheidegger, der die Firma 2003 zusammen mit Markus Dominkovits gründete und das ehemalige Personalrestaurant der Autophon/Ascom übernahm, steigt auf Ende Juni aus. «Aus verschiedenen Gründen», wie der 51-jährige Biberister erklärt. Nach 17 Jahren sei es an der Zeit für etwas Neues. Aber auch gesundheitliche Gründe hätten beim Entscheid eine Rolle gespielt. «Das Catering ist ein anstrengender Job», so Scheidegger. Seine Energie will er künftig in die eigene Firma für Beratung und Coaching im Gastrobereich stecken.

Die 50 Prozent der Geschäftsleitung gehen an Giorgio Dominkovits. Somit steht bei der Cucina Arte GmbH nun ein Vater-Sohn-Gespann an der Spitze. Das kommt gut, sind sich alle beim gemeinsamen Gespräch im Restaurant einig.

Die interne Lösung ist «besser»

Den Entscheid auszusteigen hatte Koch David Scheidegger bereits im Januar 2019 getroffen. «Wir haben uns überlegt, was am meisten Sinn macht.» Zu diesem Zeitpunkt sei eine Nachfolge durch Giorgio Dominkovits aber noch kein Thema gewesen. «Ich hatte noch andere Ideen, was ich machen könnte», sagt dieser. Und der Betrieb sei ihm damals fast zu gross erschienen. Deshalb wurde ein Verkauf in Erwägung gezogen. Interessenten gab es; die Mitarbeitenden sollten übernommen werden.

Doch dann platzte das Vorhaben und Giorgio Dominkovits entschied sich, die Herausforderung zu packen und in die Geschäftsleitung einzusteigen. Er habe die Zeit des Verkaufsprozesses gebraucht, auch um das Potenzial des Geschäfts zu sehen, sagt er. «Ich arbeite gerne hier, kenne den Betrieb und im Team stimmt es.» Diese interne Lösung sei eine bessere, tönt es unisono.

Zwei Standbeine ergänzen sich gut

Der 34-jährige Stadtsolothurner hat Bäcker-Konditor gelernt und ist seit dem Lehrabschluss 2005 im Betrieb tätig. Nun übernimmt er einige Aufgaben von David Scheidegger wirkt aber weiterhin in der Küche im Tagesgeschäft und dem zweiten Standbein, dem Catering und den Banketten. Letzteres macht zwei Drittel des Geschäftes von Cucina Arte aus und ist ein Siebentage-Betrieb, ergänzt sich aber gut mit dem Restaurationsbetrieb.

Zwischen 800 und 1000 Anlässe im Jahr werden gestemmt. Das bedeutet viel Planung. Unterstützung im administrativen Bereich gibt es neu durch Rolf Biedermann, ehemaliger Pächter des Bellacher Restaurants Tell und der Raststätte Grauholz. Ihm ist Cucina Arte bestens bekannt, hat er doch auch schon mehrere Jahre dort gearbeitet.