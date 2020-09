«Viele Frauen hatten es nicht leicht»: Sie war die erste Pfarrerin von Solothurn

«Die illegale Pfarrerin», so heisst der Titel der neuen Ausstellung in der Reformierten Stadtkirche. Diese Ausstellung stützt sich auf das gleichnamige Buch und widmet sich der Pfarrerin Greti Caprez-Roffler, die 1931 im kleinen Bergdorf Furna im Prättigau im Kanton Graubünden als erste Frau zur Gemeindepfarrerin gewählt wurde.

Im selben Jahr als die Bündner Pfarrerin gewählt wurde, kam Veronika Thurneysen in Davos zur Welt. 1980 wurde sie die erste Gemeindepfarrerin in Solothurn. Heute ist sie pensioniert und lebt in der Stadt, umgeben von Zimmerlinden und Büchern. Ihr war das Schicksal von Caprez bekannt. Thurneysens Vater war auch Pfarrer und hat lange im Bündnerland gearbeitet. «Ja, die ersten Pfarrerinnen hatten es hart und mussten kämpfen», sagt sie. Sie habe aber in ihrem Berufsleben nie kämpfen müssen: «Spätestens bei meiner Wahl zur Pfarrerin war das Thema, dass ich eine Frau bin, erledigt.»

Doch damit will sie nicht sagen, dass der Weg dorthin einfach war. «Ich kenne viele Frauen, die hatten es nicht leicht, wie beispielsweise Marie Speiser in Zuchwil.» Speiser kam 1901 in Basel zur Welt und studierte dort Theologie. Sie war hochqualifiziert, konnte trotzdem 1931 «nur» Gemeindehelferin werden. «Die ihr angemessene Pfarrerstelle wurde ihr vorläufig verwehrt, weil sie als Frau von der Kirche nicht ordiniert wurde», sagt Veronika Thurneysen.