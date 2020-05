Verwaltungsrat der Regiobank Solothurn hat neuen Präsidenten

Die jeweils im Mai in der Eishalle Zuchwil stattfindende Generalversammlung der Regiobank Solothurn ist ein wichtiger Anlass in der Region. Rund 1600 Aktionärinnen und Aktionäre lassen sich jeweils über den Geschäftsgang ihrer Bank orientieren und stimmen über die Anträge des Verwaltungsrates ab.



Die aktuelle Situation rund um das Coronavirus zwang die Regiobank Solothurn in diesem Jahr jedoch, die traditionelle Generalversammlung ohne physische Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Dies ist ausnahmsweise aufgrund der COVID-19 Verordnung des Bundesrates zulässig.



Der Verwaltungsrat betonte in der Einberufung die Wichtigkeit, das Geschäftsjahr 2019 ordnungsgemäss mit der Genehmigung der Jahresrechnung abschliessen zu können und ausserdem den Aktionärinnen und Aktionären die Dividende zeitnah ausschütten zu können.



Die Generalversammlung wurde wie geplant am Donnerstagabend, 14. Mai 2020 ohne Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Diese konnten ihre Stimmrechte ausüben, indem sie die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Brigitte Sterki Lang bevollmächtigten.

An der Generalversammlung nahmen teil:

Philipp Simmen, neuer Präsident des Verwaltungsrates

Felix Leuenberger, bisheriger Präsident des Verwaltungsrates

Kurt Fluri, Vizepräsident des Verwaltungsrates

Brigitte Sterki Lang, unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Rolf Birrer, Vertreter der Revisionsstelle PWC

Markus Boss, Vorsitzender der Geschäftsleitung

Die Aktionärinnen und Aktionäre nutzten die Möglichkeit der Stimmenabgabe via unabhängige Stimmrechtsvertreterin rege. «Alle Traktanden wurden mit grossem Mehr angenommen», wie es in einer Mitteilung heisst. Beschlossen wurde u.a. die Ausschüttung einer Dividende von 80 Franken pro Aktie. Die Regiobank weise ausgezeichnete Eigenmittel- Liquiditäts- und Ertragszahlen auf, die es ihr ermöglichen, ihre volkswirtschaftliche Aufgabe auch in der aktuellen Krise vollumgänglich wahrzunehmen.

Wechsel nach 20 Jahren

Zudem wurde ein Wechsel der Revisionsstelle genehmigt. Neu wurde die Ernst & Young AG gewählt. Sie ersetzt die PricewaterhouseCoopers AG, welche das Mandat seit rund 20 Jahren innehatte.



Zu Beginn der Generalversammlung stellte der bisherige Präsident des Verwaltungsrates, Felix Leuenberger seinen Nachfolger vor. Es ist Philipp Simmen, 1969, Rechtsanwalt und Notar, verheiratet und Vater zweier Söhne, wohnhaft in Oberdorf. Philipp Simmen gehört dem Regiobank Verwaltungsrat seit 2017 an und übernimmt das Amt des Präsidenten ab dem Tag der Generalversammlung. Vizepräsident bleibt Kurt Fluri.



Kurt Fluri dankte Felix Leuenberger für sein langes und erfolgreiches Engagement zu Gunsten der Regiobank und würdigte seine wertvollen Verdienste. Felix Leuenberger war 20 Jahre Mitglied des Verwaltungsrates, davon die letzten 13 Jahre als Präsident. Die Regiobank entwickelte sich während dieser Zeit ausgezeichnet. Er kann seinem Nachfolger eine starke, erfolgreiche und bekannte Regionalbank übergeben. (mgt)