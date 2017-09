Ab Dezember 2017 will Domo Reisen den fahrplanmässigen Betrieb seines «Swiss Express» starten. Zweimal pro Tag sollen die Domo-Busse auf den drei Strecken von St. Gallen nach Genf, von Basel nach Lugano und von Chur nach Sitten fahren. Lockmittel ist der Preis. Die Busfahrt soll halb so teuer sein wie mit den SBB. Kostet das Billett (einfach) von Solothurn nach Genf mit der Bahn 59 Franken oder 29.50 Franken mit Halbtax, verlangt Domo für die Fernbus-Fahrten je nur die Hälfte. Allerdings dauert das Reisen mit dem Bus deutlich länger. Nach Genf ist man von Solothurn aus fast vier Stunden unterwegs, mit dem Zug nur rund zwei Stunden. Zudem kann Domo auch bei den Frequenzen und Verbindungsmöglichkeiten mit dem Angebot des übrigen öffentlichen Verkehrs nicht mithalten. Trotz der Tiefpreise sei ein rentabler Betrieb möglich. «Wir betreiben das Geschäft mit einer maximalen Effizienz», so Patrick Angehrn, Leiter Linienbusverkehr bei Domo Reisen. Man investiere in die Qualität an Bord der Busse und nicht in den Overhead. «Wir visieren eine Auslastung von 60 Prozent an, wollen aber den Break-even mit einer Auslastung von 50 Prozent erreichen.» Sobald die Konzession des BAV vorliege, werde man beim niederländischen Bushersteller Van Hool sechs Doppelstock-Fahrzeuge für rund vier Millionen Franken bestellen. Die Fahrzeuge würden alle rechtlichen Vorgaben wie rollstuhlgängiger Zugang und rollstuhlgängige WCs erfüllen. Die Lieferzeit betrage rund sechs Monate. «Bis zum Eintreffen der neuen Busse haben wir vom BAV die Erlaubnis erhalten, Doppelstock-Busse aus unserer bestehenden Fahrzeugflotte einzusetzen.» (FS)