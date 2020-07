Urban Jungle statt Aareufer: Die Luccarellis geben die «aarebar» ab

Vom Pizza-Hauslieferdienst zur Bar am Landhausquai

Familie Luccarelli ist seit über 20 Jahren in der Solothurner Gastroszene tätig. Ob in den 90er-Jahren in Form einer der ersten Pizza-Hauslieferdienste oder eines kleinen aber feinen Restaurant an der Wengistrasse. Nach drei Jahren in der Geschäftsführung wurde die «aarebar» im 2012 übernommen, danach folgte ein Jahr später die Eröffnung von il BAR Soletta (ebenfalls am Landhausquai). Anfangs 2019 öffnette das Zone 11 an der Werkhofstrasse in Solothurn.