«Unbestimmbares Risiko»: Veranstalter sagen HESO 2020 ab — das «braucht Mut»

Als Veranstalter der grössten Publikumsmesse im Mittelland wolle man für die Aussteller, Besucher und alle involvierten Personen Klarheit schaffen: Die HESO wird dieses Jahr nicht stattfinden, heisst es in der Medienmitteilung der HESO. Dieser gemeinsame Entscheid der HESO-Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates der Rythalle Soledurn AG erfolgte nach Gesprächen mit den kantonalen und städtischen Behörden. «Wir durften in der Vergangenheit immer auf die transparente und verlässliche Zusammenarbeit mit den Behörden zählen und vertrauen auch in Zukunft darauf», wird festgehalten. Obwohl seit zwei Wochen Messen durchgeführt werden könnten, sehen die Leitung von der Durchführung der HESO diesen Herbst ab. Dies, nachdem sich OK-Präsident Urs Unterlerchner vor rund zwei Wochen bezüglich einer Durchführung noch optimistisch zeigte.

Die Ungewissheit einer zweiten Welle

Mit dem Ende der «ausserordentlichen Lage» delegierte der Bundesrat am 19.06.2020 die Verantwortung bei einem allfälligen Wiederanstieg der Neuinfektionen an die Kantone. Als Veranstalter hätte die HESO in den vergangenen Wochen und Monaten alles unternommen, damit die Messe im Herbst durchgeführt werden könne. Aber das geforderte Schutzkonzept, die Einhaltung von Mindestabständen zwischen Personen (physical distancing), die Nachverfolgbarkeit von Personenkontakten (contact tracing), die mögliche Beschränkung von Veranstaltungsgrössen oder auch die Ungewissheit einer zweiten Welle im Herbst, bringen für Grossveranstaltungen wie die HESO ein unbestimmbares Risiko mit sich. Eine sorgfältige Organisation, Planung und Durchführung der Veranstaltung in der beabsichtigen Form und Qualität sei unter diesen Bedingungen nicht möglich, schreibt die HESO.

Unter derartigen Bedingungen fehle die Seele der HESO

Die HESO zeichnet sich neben den grossartigen Ausstellern und den treuen Besuchern vor allem auch durch das einmalige Ambiente und das gesamte Rahmenprogramm aus. Man denke dabei beispielsweise an den Austausch mit anderen Besuchern an einem der Messestände, das Gastronomie- und Freizeitangebot im Schanzengraben und die unzähligen kleinen und grossen Veranstaltungen während den 10 Messetagen. Wenn diese Elemente eingeschränkt seien oder gar wegfallen würden, fehle auch die Seele der Veranstaltung.

«Es braucht Mut»

«Die Absage zum heutigen Zeitpunkt fällt uns enorm schwer», beteuern die Veranstalter. Jedoch hätten die Aussteller nun Gewissheit und könnten einerseits verlässlich planen und sich andererseits wieder voll und ganz auf das Tagesgeschäft fokussieren. Mit einer Absage zum heutigen Zeitpunkt könnten die Aussteller und alle involvierten Lieferanten und Partnern vor einer kurzfristigen Absage im August (oder noch schlimmer, während den 10 Messetagen) bewahrt werden, welche aus organisatorischer, ökonomischer und vor allem emotionaler Sicht zur Belastungsprobe werden würde. «Es braucht Mut, eine Veranstaltung dieser Grössenordnung abzusagen. Doch die Gesundheit unserer Aussteller, Besucher, Lieferanten und Partner hat oberste Priorität», hält die HESO fest. (mgt)