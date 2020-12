Unbekannter Täter überfällt Frau beim Westbahnhof — Polizei sucht Zeugen

Am Freitag, kurz vor 12.30 Uhr, wurde der Alarmzentrale gemeldet, dass in der Unterführung Segetzstrasse (beim Westbahnhof) in Solothurn eine Frau überfallen und beraubt wurde, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Der unbekannte Mann flüchtete mit dem erbeuteten Bargeld in westliche Richtung (Allmend).

Nach derzeitigen Erkenntnissen verletzte der Täter die Frau leicht. Sie musste zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden. Die unverzüglich eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg, so die Kantonspolizei weiter.

Beim mutmasslichen Täter handele es ich um einen 180–185 Zentimeter grossen, schlanken Mann, welcher Schweizerdeutsch sprach. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Kapuze und sein Gesicht war glattrasiert.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen, Telefon 032 627 70 00. (pks)