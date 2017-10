Preisgekrönte Artisten

Die «dreambox» bildet den roten Faden des 33. Monti-Programmes. In der aktuellen Inszenierung wirken denn auch preisgekrönte Artisten mit. So hat das Trio «Moi et les Autres» mit ihrer Darbietung am russischen Barren kürzlich am Festival Mondial du Cirque de Demain in Paris die silberne Medaille und den Publikumspreis gewonnen. Der Leiterakrobat Nicolas Provot ist am Circus Festival Young Stage in Basel 2017 mit einem Spezialpreis ausgezeichnet worden.

Nach einem Jahr Abwesenheit und Engagements in andern Produktionen im letzten Jahr, ist Mario Muntwyler (21) zurück. Als Vertreter der Circusfamilie Muntwyler sorgt er mit einer eigens erarbeiteten Solo-Jonglage für staunende Gesichter. Daneben begeistert er gemeinsam mit Vater Johannes Muntwyler mit einer temporeichen Tellerjonglage.

Nach 2015 zeichnen die beiden Franko-Kanadier Marie-Josée Gauthier und Sylvain Lafortune zum zweiten Mal für Konzept, Regie und Choreografie eines Monti-Programmes verantwortlich. «dreambox kann als Kommentar auf die Illusion des einfachen Glücks, der unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung verstanden werden», so Gauthier und Lafortune. Dennoch beinhaltet es das Lachen, den Tanz, die Akrobatik und alles was die Schönheit des Zirkus ausmacht.