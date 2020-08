Touristen-Hotspot Barockstadt: Wieso ist sie so beliebt?

Die passionierten Tänzer haben ihre Velotour so geplant, dass sie bei jeder Station Salsa tanzen können. Angefangen haben sie in Neuchâtel, dann waren sie in Fribourg. Solothurn haben sie wegen des «Öufi Summer» auf dem Dornacherplatz ausgesucht: Dort gab es am Donnerstagabend eine Salsa-Party. Übernachtet haben sie auf dem Campingplatz.

In der kühlen St.Ursen-Kathedrale stehen viele Touristen, entweder alleine oder lassen sich die Dinge durch Fachkundige erklären. Ein elegantes, älteres Ehepaar aus St.Gallen ist beeindruckt von der Architektur – nicht nur der Kathedrale, sondern von der ganzen Stadt. Sie haben Ferien in Biel gemacht und sind jetzt auf der Heimreise. Solothurn kennen sie nicht gut, die Kathedrale wollten sie sich aber unbedingt anschauen.

Auch Corinne und Françoise aus Lausanne sind von der Architektur begeistert. Sie sind mit dem Kanu unterwegs und in Biel gestartet. Ihr Ziel ist Wangen an der Aare oder Aarwangen – je nach Lust und Laune. Übernachtet haben sie im Camper. Gestern sind sie hier angekommen und heute geht es wieder weiter.

Auch die dreiköpfige Familie Brown aus dem Kanton Waadt steht im Schatten der Kathedrale und bespricht, was sie als Nächstes machen wollen. Sie waren schon einmal hier in Solothurn. «C’est vraiment un bijou», sagt die Mutter. Es sei ein spontaner Entscheid gewesen, hierherzukommen. «Gestern haben wir dann auf myswitzerland.com geschaut und uns für Solothurn entschieden», sagt der Vater. Sie übernachten für zwei Nächte mit ihrer Tochter im Hotel La Couronne. Pläne für heute haben sie noch keine. Es sind ja schliesslich Ferien. Sie machen eigentlich am liebsten Ferien in der Schweiz – Corona hin oder her.