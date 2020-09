Stadt Solothurn soll Flüchtlinge aus abgebranntem Camp aufnehmen

Bereits ein Tag nach den Bränden im Flüchtlingslager in Moria vom 8. September bot die Stadt Bern ihre Hilfe an. In einer Medienmitteilung schrieb die Gemeinde, dass der Gemeinderat bereit wäre, «in einem ersten Schritt umgehend einer Gruppe von 20 Menschen aus Moria in der Stadt Bern Zuflucht zu gewähren». Andere Städte haben es daraufhin Bern gleichgetan und ebenfalls ihre Hilfe angeboten. Darunter etwa Zürich und Lausanne.

Solothurn soll den Beispielen folgen und ihrerseits ihre Hilfe anbieten, fordert nun die Fraktion der SP der Stadt Solothurn in einer Dringlichen Motion, über die der Gemeinderat heute Dienstagabend befinden wird. Und zwar soll das Stadtpräsidium beauftragt werden, «die notwendigen Massnahmen zu ergreifen, um sich zusammen mit anderen Städten beim Bund für die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Camp Moria einzusetzen, welche über die Aufnahme von 20 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (gesamte Schweiz) hinausgeht.»