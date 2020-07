Solothurner Narren haben einen neuen Ober Ober

Bei den Solothurner Narren ist diese Woche nach drei Jahren die Ära von Ober Ober André Suntinger zu Ende gegangen. Turnusgemäss stellt die Narrenzunft Honolulu mit Patrick Zimmermann den neuen Ober Ober der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft Solothurn UNO. André Suntinger hielt an der Hauptversammlung der UNO fest, dass auch seine letzte Fasnacht ein grosser Erfolg war.

Zwar spielte das Wetter am Fasnachtsdienstag nicht mit und es regnete. Doch am Sonntag vorher durften sich die Umzugsteilnehmer einem riesigen Publikum präsentieren, was sich auch positiv in der Kasse niederschlug. Leider sei der Böög heuer nicht verbrannt worden, bedauerte er. «Aber immerhin konnten wir in Solothurn eine Fasnacht feiern und mussten sie nicht wie in anderen Kantonen wegen Corona absagen.»

Auf die Finanzen kam UNO-Säckelmeisterin Corinne Guldimann zu sprechen. Bereits zum zweiten Mal in Folge konnte sie Positives vermelden. Die UNO hat 2020 einen Gewinn von über 7300 Franken gemacht – deutlich mehr als budgetiert. Dies dank des ausgezeichneten Plakettenverkaufs. Plakettennarr Toni Armbrust musste für den Fastnachtsdienstag gar alte Plaketten umfärben, da die regulären ausverkauft waren. Für die Sammler dürfte der Jahrgang 2020 somit interessant werden. Die Durchführung der Fasnacht 2021 wurde einstimmig beschlossen. Sie findet unter dem Motto «à la bonöör» statt.

Anschliessend blieb für Suntinger noch eine Aufgabe übrig – die Übergabe an seinen Nachfolger Patrick Zimmermann von der Narrenzunft Honolulu. Er wird die Geschicke der Solothurner Fasnacht die kommenden drei Jahre lenken. Mit grossem Applaus wurde der neue Ober Ober begrüsst und der alte als Ehren Ober Ober verabschiedet.