Solothurner Fasnacht findet ohne Umzüge und Grossanlässe statt

In Solothurn ist normalerweise an der Fasnacht mit Umzügen, Grossanlässen und einer farbenfrohen und bunten Gassenfasnacht die Hölle los. Leider aber nicht im Jahr 2021. «Auch die Fasnachtsherzen in Solothurn bluten und es trifft uns hart», teilt die Vereinigte Fasnachtsgesellschaft Solothurn UNO mit.

Am 15. September 2020 habe die Task-Force «Solothurner Fasnacht 2021» entschieden, auf Grund der Corona-Pandemie die beiden grossen Umzüge nicht durchzuführen. Auch werden alle offiziellen Anlässe der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft Solothurn UNO sowie der Guggenmusiken GUSO Soledurn abgesagt. Die Task-Force sucht weiter nach Alternativen. Zudem lanciert die UNO eine Solidaritätsplakette.

Acht Events abgesagt

Nach intensiven Diskussionen habe die Task-Force, bestehend aus Vertretern der sechs Stammzünfte, dem GUSO Musignarr und dem GUSO Vize-Musignarr sowie den Chargierten der UNO, beschliessen müssen, sowohl den Umzug am Fasnachtssonntag als auch den Umzug am Fasnachtsdienstag abzusagen.

«Die Mitglieder der Task-Force bedauern diesen Schritt sehr», heisst es in der Mitteilung. Angesichts der «aktuellen Ausbreitung des Corona-Virus und als Sicherheitsmassnahme zum Schutze aller begeisterter Fasnächtler» sei der Entscheid aber einstimmig gefallen.

Weiter hat die Task-Force entschieden, auch auf alle Grossanlässe, welche in der Verantwortung der UNO und der GUSO Soledurn sind, zu verzichten. Dies sind namentlich folgende Anlässe:

Monsterguggete

12iChlapf

Zapfenstreich

Fasnachtsabende vom Sonntag und Dienstag im Stadttheater

Fasnachtsfreitag, wie auch der Fasnachtssamstag

DrummGugguLalaPfiff (interner Fasnächtleranlass)

Bei allen weiteren Solothurner Anlässen seien deren Veranstalter in der Pflicht und Verantwortung, die Möglichkeiten einer Durchführbarkeit anhand der Covid19-Vorgaben der Behörden zu analysieren und über allfällige Absagen oder Alternativen zu entscheiden.

Motto wechselt ins 2022

Auf die Fasnacht 2021 soll dennoch nicht völlig verzichtet werden müssen. «Die Task-Force sucht weiter nach Möglichkeiten», schreibt die UNO. Dazu werde sie zu gegebener Zeit informieren. Zudem ist jetzt schon klar, dass das begehrte und nummerierte Solothurner 11erli als Sonderedition lanciert wird.

Die Ausgabe einer Solidaritätsplakette oder ein Unterstützungsbeitrag sind Gegenstand der Arbeiten in der Task Force. Dies, um die Gruppen in dieser schwierigen Zeit finanziell unterstützen zu können.

Covid19 hat das Motto 2021 «a la bonöör» nicht verdrängen können: Es wird im Jahr 2022 weiterleben und übernommen. (mgt)