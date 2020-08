Solothurner E-Mountainbike-Weltmeisterin Nathalie Schneitter will am Mittwoch am Mont Blanc angreifen

Die diesjährige E-Mountainbike (EMTB) Saison war coronabedingt von Rennabsagen und Verschiebungen geprägt. Doch nun steht der Saisonauftakt in Form eines der härtesten Rennen der Welt bevor: Vom 12. – 14. August 2020 stehen in Verbier beim Etappenrennen «E-Tour du Mont Blanc» 20 Zweierteams am Start. Während 3 Renntagen führt der Wettkampf durch 3 Länder rund um den Mont Blanc. Es gilt, 300 Kilometer und 16’000 Höhenmeter zu bewältigen.

«Letztes Jahr hat die E-Tour du Mont Blanc den EMTB-Sport nochmals auf ein neues Level gehoben und mich an meine persönlichen Grenzen gebracht. Es war wahrlich eines der härtesten Rennen das ich je gefahren bin», wird die Solothurnerin zitiert. Sie sei gespannt, was dieses Jahr auf das Team warte. Was aber sicher sei: das Rennen werde die beiden Frauen an ihre «körperlichen und mentalen Grenzen bringen.» (mgt)