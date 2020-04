Täglich werden morgens von Solothurn Tourismus drei neue Hinweise bekanntgegeben. Bis 16.00 können Textideen an info@solothurn-city.ch geschickt werden. Aus all den Einsendungen wird täglich von einem Team ein neuer Abschnitt geschrieben. Am folgenden Tag wird der neue Teil auf den Kanälen von Solothurn Tourismus und auch hier publiziert.