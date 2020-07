Solothurn appelliert an Eigenverantwortung, um Infektionsherde und Schliessungen zu verhindern

Bis heute funktionierten die Lockerungsschritte der Schutzmassnahmen sehr gut und grössere Quarantänefälle waren in Solothurn bisher keine zu verzeichnen, lässt die Stadt Solothurn in einer Medienmitteilung verlauten. Auch als Folge der Vorfälle in anderen Städten würden sich allerdings die Rückmeldungen aus der Bevölkerung, dass die Disziplin an verschiedenen Orten nachlasse und insbesondere die Abstandsregeln nicht eingehalten würden, häufen. Die Stadt ruft deshalb die Bevölkerung auf, sich doch an die Vorgaben zu halten, damit nicht restriktivere Massnahmen oder gar Schliessungen nötig werden.

Eigentlich sei es schön zu sehen, dass der Samstagsmarkt in der Altstadt wie eh und je ein Magnet für die Bevölkerung der Region ist, die Ausgehmeile rund um die Aare wieder von vielen Personen belebt und das Freibad wieder vermehrt genutzt werde; wäre da nicht die Angst vor einer Infektion mit Covid-19, die der Bevölkerung gewisse Verhaltensregeln aufzwinge, so die Stadt. Die Lockerungen könnten nur beibehalten werden, wenn alle ihre Eigenverantwortung wahrnehmen und mithelfen, grössere Infektionsherde zu verhindern.

Landhausquai und Hafenbar

Die Kontrollen haben gezeigt, dass sich die Restaurants und Bars sehr gut an die Schutzkonzepte halten. Entweder werden die Kontaktdaten aufgenommen oder die Gäste müssen sich in gebührendem Abstand an die Tische setzten und werden bedient. Allerdings gelten die Abstandsregeln auch ausserhalb der Gastronomiebetriebe, also auf dem Mürli am Landhausquai und auf den Aaremauern bei der Hafenbar. Auch hier können restriktivere Massnahmen nur umgangen werden, wenn sich alle an die Abstandregeln halten.

Stadtpräsidium und Stadtpolizei appellieren an die Bevölkerung, mit ihrem Verhalten dazu beizutragen, dass die Lockerungen so beibehalten werden können und alle einen möglichst unbeschwerten Sommer ohne Quarantäne verbringen können. (egs)