«Schumann und Brahms sind meine Lieblingskomponisten»: Klarinettistin gastiert in Solothurn

Séverine Payet stammt aus Montreal und gehört zu den gefragten Klarinettistinnen der jüngeren Generation. Als Solistin, Kammermusikpartnerin sowie Solo-Klarinettistin ist sie mit der Beethoven Philharmonie, dem Orchestra della Svizzera Italiana, beim Carinthischen Sommer in Österreich, in der Tonhalle Zürich und im Wiener Musikverein aufgetreten. Am Donnerstag gastiert die in Bern wohnhafte Klarinettistin in der Marienkirche Solothurn.