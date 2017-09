138 Mannschaften mit je 6 Läufer sprinteten durch die engen Gassen Solothurns und versuchten den Stab so schnell wie möglich ins Ziel zu bringen.

Der erfolgreichste Verein am Abend mit vier Siegen und einem neuen Streckenrekord in der Kategorie Schüler/Schülerinnen C war das Team von «Biberist aktiv».

Der TV Welschenrohr durfte gleich siebenmal jubeln. Der halbe Verein stand auf dem Podest, denn der Turnverein nahm als grösste Delegation mit 14 Mannschaften teil.

In der Kategorie Aktive ging der Sieg dieses Jahr deutlich an den TV Eriswil, der sich in den vergangenen Jahren jeweils packende Duelle mit «Biberist aktiv» leistete.