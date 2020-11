Rechnung von über 100 Franken nicht bezahlt — die Café & Bar Barock sucht ein Zechpreller-Pärchen

«Die Gäste sind zusammen zum Trinken gekommen und haben anschliessend in 3 Stunden auch eine ordentliche Menge konsumiert», so Stephan Marti, Betreiber der Café & Bar Barock, gegenüber Tele M1. «Anschliessend verliessen sie leider das Lokal ohne zu zahlen.» Bei kleineren Beträgen komme es jeweils noch öfters vor, dass jemand vergisst zu zahlen. Im Fall vom Sonntag geht es jedoch nicht nur um ein paar Franken.

Hochprozentiges und Redbull: Bei dieser Rechnung schlägt das Herz von jedem Beizer hoch. Bei der Kundschaft im Café & Bar Barock in Solothurn vom Sonntagabend geht es jedoch eher schon in Richtung Herzrasen. Zwei Gästen haben dort im Wert von CHF 124.- konsumiert und sind anschliessend, ohne zu zahlen gegangen.

Schaden kann bis Montag beglichen werden

«Wir schliessen am Montagabend um 23 Uhr. Sie können noch vorbeikommen und den Schaden begleichen», sagt Stephan Marti zu Tele M1 weiter. Eine kurze Entschuldigung oder Erklärung wäre auch erwünscht. «Wie gesagt, gehen wir von einem Versehen aus». Falls dies auch der Fall ist, wird sich mit der nachträglichen Zahlung die Sache auch für Stephan Marti erledigt haben. «Ansonsten müssen wir am Dienstag die nächsten Schritte einleiten», meint der Inhaber am Schluss.

Was am Stephan Marti in dieser Situation nichts nützt, sind die Contact Tracing Daten. Diese werden im Café & Bar Barock mittels QR-Codes erfasst und anschliessend direkt an das entsprechende Center für die Weiterverarbeitung gesendet. Aufgrund des Datenschutzes können ihm die Contact Tracer jedoch keine Auskunft darüber geben, welche Gäste am Sonntag so viel konsumiert haben.