Praxinoskop und Fremdsprachenführer – zwei neue Elemente sind im Naturmuseum zusehen

Das Naturmuseum Solothurn präsentiert mit dem Praxinoskop ein neues interaktives Ausstellungselement, welches durch Drehbewegung unterschiedliche Vogelflüge visualisiert, heisst es in der Medienmitteilung des Naturmuseums Solothurn. Ebenfalls neu sind die Fremdsprachenführer zur Ausstellung „Schwimmen und fliegen“ in englischer und französischer Sprache erschienen.

Hinter der Ausführung des Praxinoskops steht Basil Vogt, Graphiker, Tüftler und Lehrbeauftragter an der Hochschule in Luzern für Gestaltung und Kunst. In seiner dreissigjährigen Tätigkeit habe er schon manch eine Maschine gebaut, mit denen mechanisch erzeugte Filme entstanden sind. Seine Filmprojekte verwirkliche er in seinem trickbüro in Zürich.

Fish and oiseau: Neue Fremdsprachenführer

Für den Ausstellungsteil „Schwimmen und fliegen“ im ersten Obergeschoss stehe den fremdsprachigen Besucher und Besucherinnen neu ein Ausstellungsführer in englischer und französischer Sprache zu Verfügung, so das Naturmuseum weiter. Dieser anschauliche Führer beinhalte alle Texte und als Orientierungshilfe die ausgestellten Objekte als Skizzen.