Nun beugt er sich der «Lex Grill»: Auf Ende Juni «hören wir mit dem Aussengrill auf. Ab dann gibts Bratwürste nur noch, die drinnen zubereitet worden sind», erklärt Chris van den Broeke, Pächter des «Bistraito» am Märetplatz. «Denn», so der Wirt, «jetzt greift das Reglement». Damit endet vorerst eine leidige Geschichte, die mit der Pachtübernahme durch den «Wirthen»-Betreiber Anfang Jahr so richtig in Fahrt gekommen war.

Das Ende eines Privilegs

Der Hintergrund: Das städtische Reglement über die Nutzung des öffentlichen Raums für Märkte und marktähnliche Nutzungen verbietet seit 2004 das ständige, gewerbliche Grillieren an Aussenständen. Dies hatte den Eigentümer und vorherigen Betreiber des «Bistraito», Lionel Privé, insofern nicht betroffen, als Betriebe, die schon vor 2004 grilliert hatten, das weiter tun durften – solange kein Betreiberwechsel erfolgte. Davon profitiert derzeit nur noch die Metzgerei Wälchli.

Doch am Märetplatz erlosch dieses Privileg mit der Übernahme des Restaurants durch van den Broeke. Da jedoch eine Einsprache auf sein Umnutzungsgesuch eingegangen war, hatte sich der neue «Bistraito»-Wirt bisher auf die alte Regelung berufen können, da das neue Nutzungsgesuch noch nicht bewilligt worden war. Und deshalb weiter grilliert.