Obach-Bewohnerin unterliegt im Kampf gegen den «leisen Lärm»

Tiefes Brummen ist für Petra Märchy schwer ertragbar. Doch an ihrem Wohnort, im Obachquartier, hat sie gleich zwei Quellen ausgemacht, die sie in ihrer Lebensqualität einschränken. Einerseits ein Rückkühler für die Server einer Sunrise-Antenne, anderseits die Kühlanlage und die Belüftung auf dem Dach der Obach-Klinik. Gegen beide Lärmquellen ging sie juristisch vor.

Zuerst erhob sie gegen die nachträglichen Baugesuche Einsprache beim Stadtbauamt, als diese abgelehnt wurden, erhob sie auch Einsprache vor dem kantonalen Bau- und Justizdepartement. Nachdem dies in beiden Fällen erfolglos blieb, zog Märchy weiter an das Verwaltungsgericht. Während das Verfahren in Bezug auf den Rückkühler der Sunrise-Antenne noch hängig ist, liegt im Fall der Kühlanlage auf dem Dach der Obach-Klinik nun das Urteil des Verwaltungsgerichts vor.