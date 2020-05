Neugestaltung des Postplatzes: Die Aaremauer bleibt wohl «unberührbar»

Aare-Projekte 1998 wurde erstmals der Ruf nach einem besseren Zugang zur Aare laut: Eine Art Kiosk sollte am Landhausquai auf die Aare hinaus errichtet werden. Es kam ein absolutes Verbot des Kantons, irgendetwas auf seinem Hoheitsgewässer zu errichten. Ein Aarenutzungskonzept, erarbeitet mit der Stadt, schaffte dann doch Raum für gewisse Ideen. So sollte an die bestehende Abtreppung am Landhausquai ein Aaresteg knapp über dem Wasserspiegel parallel zum Aaremürli errichtet werden. Doch dem Projekt «Leicht italienisch» des Architekten Philippe Jean Richard erwuchs 2001 plötzlich Opposition aus der Bevölkerung: Ein «normaler Bürger» namens Hanspeter Bader schlug statt des Stegs eine Abtreppung zur Aare am Quai vor, die 200 Sitz- statt der nur 50 Stehplätze auf dem Steg ermöglicht hätte. 3100 Unterschriften und politischer Support reichten aber nicht aus, um der Idee zum Durchbruch zu verhelfen – das Stadtbauamt und die Denkmalpflege stellten sich klar dagegen. Zuletzt blieb die Landhausquai-Umgestaltung ohne den Steg; der Gemeinderat «versenkte» ihn auch aus Frust über die verweigerte Abtreppung.

Diese kam dann im Herbst 2007 doch noch zu Stande: Wiederum Architekt Jean Richard hatte das Projekt einer Abtreppung mit einer 16 Meter breiten Lücke in der Aaremauer am Ritterquai erarbeitet, das nun mit dem Neubau der Rötibrücke umgesetzt wurde. Die 20 Meter breite Plattform unterhalb der Abtreppung kragt 60 cm weit in die Aare hinaus und nimmt als historischen Kontext die neu errichtete Schanzenecke der ehemaligen Barock-Bastion St. Peter auf. Der damalige Denkmalpfleger Samuel Rutishauser hatte sich zu dieser offensichtlichen Kompensation für die verweigerte Abtreppung am Landhausquai «erweichen» lassen.

Bereits zuvor hatte Solothurn sein «Meer» aber anders erobert: Mit neuen Aare-Treffs am Landhausquai, der «Hafebar» oder dem «Solheure». (ww)