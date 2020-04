Nach vier Jahren Wartezeit kann endlich gebaut werden

2016 hätte der Baubeginn erfolgen sollen, doch bereits bei der Anwohnerorientierung 2015 kamen kritische Stimmen aus der Anwohnerschaft auf. Das geplante neue Reservoir Königshof der Regio Energie Solothurn erforderte nämlich die Rodung eines respektablen Waldstücks auf Rüttener Boden oberhalb des Sommersitzes Königshof. «Wir konnten es nicht in der Landwirtschaftszone errichten und mussten deshalb diese Lösung verfolgen», erklärt dazu Projektleiter Andrew Lochhammer. Doch bis auf 300 Quadratmeter, die man für den Bau des Reservoirs benötige, «wird alles wieder aufgeforstet».

Der Waldrandsaum muss wieder entstehen

Die übrige, zehnfach so grosse Rodungsfläche wird nach dem Bau wieder aufgeforstet, denn der Kanton hatte seinerzeit auch beschlossen, dass der Waldrandsaum hinter dem Königshof aus Gründen des Ensembleschutzes bewahrt werden müsse ‑ und so die Regio Energie quasi gezwungen, den Neubau «in den Wald hinein» zu verlegen. Die Anwohner-Opposition wurde 2018 aber auch mit dem Hinweise beschwichtigt, dass das Bauwerk «von grossem öffentlichen Interesse» sei, was den Eingriff im Wald rechtfertige. Und für den Tier- und Artenschutz seien Massnahmen wie das Deponieren von Stein- und Asthaufen vorgesehen.