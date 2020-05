Nach Sanierung: Das Wasser im Becken ist da, der Saisonstart noch nicht

Das grosse «Festzelt» über dem Sportbecken, das mit seiner Beheizung die Sanierungsarbeiten in den Wintermonaten ermöglicht hat, ist längst Geschichte. Und im fertiggestellten 50-Meter-Sportbecken kräuselt sich verlockend das blaue Badewasser. Ganz fertig wäre man mit den Arbeiten bis zum geplanten Eröffnungstermin am 9. Mai wohl nicht geworden, aber eine Verzögerung bis fast Ende Juni wie letztes Jahr bei einer ähnlichen Beckensanierung in Zuchwil wird Solothurn wohl erspart bleiben. Doch der Lockdown und seine Folgen haben nicht nur den Termin der Badi-Eröffnung verschoben, sondern auch die Arbeiten beeinflusst.

Andrea Lenggenhager, Leiterin Stadtbauamt, zum Saisonstart wohl erst Anfang Juni: «Ja, die Umgebungsarbeiten werden fertig sein, jedoch die Grünflächen müssen sich noch entwickeln.» Und: «Aufgrund von coronabedingten Lieferschwierigkeiten müssen bei den Sprungböcken provisorische Platten verlegt werden, bis dann Mitte Juli der definitive Belag verlegt werden kann. Aufgrund der Auflagen und Schutzkonzepte werden Sport- und Sprungbecken, wie die anderen Becken, nur für eine begrenzte Anzahl Gäste zur Verfügung stehen.»