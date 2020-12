Nach Crowdfunding hat «Die Grüne Fee» wieder etwas Luft

Mittlerweile ist die Crowdfunding-Kampagne zu Ende und wie sich zeigt, hat «Die Grüne Fee» ihr Ziel sogar übertroffen. 133 Personen haben die Bar mit einem Beitrag unterstützt und es kamen insgesamt 15'705 Franken zusammen. Zur Freude des ganzen Teams um Roger Liggenstorfer. «Dies ist ein wertvoller Beitrag für uns», sagt der Mitinhaber der Bar, «damit können wir weiterhin die Löhne zahlen». Ob damit die Absinthe Bar definitiv durch die Coronakrise kommt, sei schwierig zu sagen. Liggenstorfer betont, dass man weiterhin auf Bundesgelder angewiesen sei. Doch: «Das Geld gibt uns jetzt ein wenig Luft.»

Liggenstorfer ergänzt: «Nebst der finanziellen Unterstützung haben uns die Kommentare extrem gutgetan. Sie haben uns regelrecht beflügelt und uns gezeigt, dass ‹Die Grüne Fee› in Solothurn in den letzten Jahren zu einer wichtigen Institution geworden ist.» So kann man in den Kommentaren etwa lesen: «Absinthe ist ein Kulturerbe, das erhalten bleiben muss. Und mit der Absinthe Bar ‹Die Grüne Fee› tut sie das.» Ein anderer User schreibt, die Grüne Fee sei systemrelevant für die Seele der Stadt. Und auch die Solothurner Barock-Bar hilft und kommentiert: «Solothurn ohne ‹Die Grüne›? Aber sicher nicht!!»