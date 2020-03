Migros und Denner kommen: im Öufi-Areal wirds eng — und Corona bereitet Sorgen

Nichts deutet an der Bielstrasse neben dem Jumbo-Kreisel auf Stillstand hin. Die Grossbaustelle hinter und neben der Öufi-Brauerei verändert sich nun täglich. Der Parkplatz ist zur Baugrube mutiert, einige Annexbauten der Brauerei sind abgebrochen, die Altbauten, die stehen bleiben, ausgehöhlt. Ursprünglich hätte der gesamte Komplex abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden sollen. Doch hat die Eigentümerin des Areals, die Sasolim AG, mangels Investoren darauf verzichtet. Trotzdem hält die Migros Aare an ihrem Filialen-Projekt mit einer kleineren Verkaufsfläche an diesem Standort fest.

«Wenigstens die Beiz bleibt offen», reagiert Brauereiinhaber Alex Künzle etwas fatalistisch auf den Entscheid des Bundesrates, bis Ende April alle grösseren Veranstaltungen zu verbieten. So können die Solothurner Biertage vom 23. bis 25. April in und hinter der Reithalle nicht stattfinden. «Wir haben schon etliche Vorarbeiten geleistet; aber das ist verkraftbar», meint Künzle angesichts des Gesamtbudgets von 300000 Franken, die bei einer späteren Absage verloren gewesen wären. Die organisierende Öufi-Brauerei hätte 55 Kleinbrauereien, sieben Food-Anbieter und rund 11000 Gäste begrüsst. «Mir wöi aber nid gränne», so Künzle, auch wenn man bereits viel Umsatz durch die entgangene Berner Fasnacht verloren habe. (ww)



Diese hatte die Bauarbeiten für den Grundausbau im November 2019 begonnen. Die Migros Aare will gemäss Andrea Bauer mit dem Mieterausbau ihrer Geschäftsflächen im Juli beginnen; «die Eröffnung ist für den Herbst 2020 vorgesehen.»

Die Parkplätze ringsum fehlen

Künftig soll eine oberirdische Parkgarage im ehemaligen, jetzt ausgehöhlten Fabrikationstrakt die Parkierung von Personal ermöglichen – die Sasolim AG ging zuletzt noch von maximal 1500 Fahrten im Tag aus. Einige Parkplätze mit Bewirtschaftung sollen noch südlich der Brauerei bleiben, doch die aktuellen Arbeiten haben das Angebot sehr beschränkt, was die Öufi-Brauerei wie die benachbarte Getränkehandlung Gedex beschäftigt. Dort nervt man sich über das Ausweichparkieren von Brauereigästen auf den Kundenparkplätzen und das Abbiegeverbot vorne an der Bielstrasse, was die Kundenzufahrt erschwere. Man leide ohnehin schon massiv am Umsatz-Einbruch durch die Corona-Krise. Immerhin, so tönt es bei Gedex, «hoffen wir mit der Migros-Eröffnung auf eine Frequenzsteigerung in diesem Gebiet.»

Für Öufi-Braumeister Moritz Künzle sind die Parkplätze, die zum Teil Ende Monat wieder verfügbar sind, das kleinere Problem. Aktuell, so Vater Alex, werde mangels Absatz kaum mehr gebraut, da noch viel Bier da sei. Sohn Moritz sieht dafür die positiven Seiten der Bauerei: «Es ist cool, wie viel Licht wir jetzt haben und wie der Hochkamin so schön frei dasteht.»