Manor stellt Sicherheitspersonal in den Eingang – wegen Black Friday

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes Securitas sind im Manor-Warenhaus in Solothurn präsent. Besteht etwa ein Zusammenhang mit der Messerattacke vom Dienstagnachmittag in Lugano? Eine 28-jährige Frau hatte im Manor von Lugano an der Piazza Dante zwei Frauen mit einem Messer verletzt, eine davon schwer, aber nicht lebensgefährlich. Laut dem Fedpol ist die mutmassliche Täterin seit 2017 «nicht mehr in Ermittlungen mit terroristischem Hintergrund aufgetaucht».

Die Antwort auf die obige Frage lautet: Nein. «Die Securitas in der Black Friday Woche sind Teil von unserem Kampagnen Schutzkonzept», antwortet Sprecher Fabian Hildbrand. Manor habe sich über mehrere Wochen intensiv auf das Shopping-Ereignis vorbereitet und das Schutzkonzept des BAG verschärft. «Das ist in allen unseren 59 Warenhäusern der Fall.»

Während in Baden AG das Sicherheitspersonal schon draussen die Kunden begrüsst, ist in Solothurn bei den beiden Eingängen jeweils eine Person im Innern postiert.