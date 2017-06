Vieles ist wie immer, einiges ist anders: Vor der schmucken «Couronne» lockt erstmals an einem Märetfescht ein Austernbar, am Märetplatz vorne ist die Bierauswahl grösser als auch schon: So hat Alex Künzle, der dort das neue, grosse Öufi-Zelt und die Bar rund um den Marktplatzbrunnen betreibt, fürs Märetfescht ein spezielles Festbier brauen lassen. «Wir sind bereit, alles steht an seinem Platz, und das Wetter stimmt», konnte denn auch der frischgebackene Märetfescht-OK-Chef Thomas Schnetz am frühen Freitagnachmittag verkünden.