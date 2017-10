Los ging es kurz vor 21 Uhr beim Aaremürli in Richtung Chutz. Etwa 50 Polizisten lenkten die Demonstranten über die Wengibrücke in die Vorstadt. In umgekehrter Richtung des Solothurner Fasnachtsumzugs marschierte die Parolen skandierende Gruppe über den Dornacherplatz in Richtung Fussgängerbrücke zurück zum Aaremürli – und überall standen Dutzende Polizisten der Einsatztruppe. Nach einer Stunde endete der Umzug in einem grossen Applaus, den sich die Antifa-Gruppe selber spendete.

In Solothurn zündeten die Demonstranten am Freitag zwar viele Pyros und einige extrem laute Böller, es kam aber zu keinen ernsthaften Vorfällen.

Sachschaden unbekannt

Die Polizei schreibt in einer Mitteilung von rund 150 Personen, die an der Demonstration teilnahmen. Die Polizei führte im Vorfeld der Kundgebung an diversen Standorten 68 Personenkontrollen durch. Weiter wurden 8 Demonstranten angehalten und 4 Demonstranten weggewiesen.



„Die Polizei nahm mit den Initianten vor dem Kundgebungsstart vor Ort Kontakt auf und bewilligte eine vorgegebene Route“, schreibt die Medienstelle. Die Route führte vom Landhausquai, via Wengibrücke, Berntorstrasse, Rossmarktplatz, Dornacherplatz, Niklaus-Konradstrasse, Bertastrasse, Kreuzackerplatz, Kreuzackerbrücke und Fischerstrasse zurück zum Landhausquai.

Personen wurden keine verletzt. Vereinzelnd kam es zu Sprayereien und Sachbeschädigungen.