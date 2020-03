Kurt Fluri wehrt sich gegen SP-Vorwürfe

«Einladung und Unterlagen zur Gemeinderatsitzung vom 24. März wurden den Mitgliedern am 10. März zugestellt. Am 16. März teilte die Verwaltung den Fraktionspräsidenten mit, dass der Kantonsratssaal für die Durchführung der Sitzung reserviert war. Hier hätten die Abstandsvorschriften eingehalten werden können. Die Fraktionschefs von CVP, Grünen und der SP äusserten sich aber negativ zur vorgesehenen Sitzung. So haben wir sie abgesagt»; erklärt Fluri. Der Entscheid über die Durchführung einer Gemeinderatssitzung müsse bei diesem oder bei der GRK liegen, «sicher nicht bei der Verwaltung. Die Vorwürfe von Franziska Roth sind deshalb völlig abwegig».