Kritisches Nachhaken zur Regio Energie

Schon Fiko-Präsident Beat Käch hatte in seinem «Rechnungs-Plädyoer» die für ihn zu geringe Abgabe der Regio Energie an die Stadt - rund 2,2 Mio. Franken inklusive Sachleistungen - kritisiert, nicht zuletzt auch im Vergleich zu Olten und Grenchen. Das an sich gute Ergebnis des Energiedienstleisters interessierte in der Folge denn auch weniger als dessen Geschäftsgebaren. Hinterfragt wurden vor allem die selbst von Direktor Felix Strässle als zu gering eingestuften Investitionen, dann aber auch die Wertberichtigungen von 10,2 Mio Franken oder hohe Rückstellungen von 24 Mio. Franken. Strässle, unterstützt von zwei Finanzfachleuten rechtfertigte die aktive Finanzbewirtschaftung des Unternehmens und stellte wieder vermehrte Investitionen in Aussicht, sobald blockierte Fernwärmeprojekte realisiert werden könnten. Auch sei bekanntlich das Reservoir Königshof im Bau. Ebenfalls wehren musste sich der Direktor gegen Vorwürfe, die Regio Energie konkurrenziere Im Installaitionsbereich die regionalen KMU allzu sehr. Solche gelangten gar an ihn, betonte Strässle, um ihr Nachfolgeproblem unter dem Dach der Regio Energie zu lösen.

Die Rechnungsprüfungskommision lästert weiter

Zum Rechnungsabschluss mit einem Ertragsüberschuss von 2,5 Mio. Franken, aber einem Finanzierungsfehlbetrag von 3,1 Mio. Franken gab Finanzverwalter Reto Notter auch eine erste Übersicht zu den eingetretenen Verlusten infolge der Coronakrise - so entgingen der Stadt beispielsweise bisher 270'000 Franken Parkplatzgebühren. Der Abschluss selbst wurde von den Parteien positiv gewürdigt. Mehr zu reden gaben die neuerlichen, seit Jahren getätigten Vorbehalte der Rechnungsprüfungskommission RPK zur Rechnungsablage der Stadt. Das Contolling-Gremium sieht vor allem eine andere Bewertung der Regiobank-Aktien im Besitz der Stadt. «Wir halten uns an die Vorgaben des Kantons», ortet dagegen Stadtpräsident Kurt Fluri keinen Handlungsbedarf.

Und auf den Vorschlag und späteren Antrag der CVP/glp-Fraktion, die RPK bei der gerichtlichen Klärung der Rechtslage zu unterstützen - «nicht in der Sache, aber damit wir Klarheit bekommen» - reagierte Fluri ausgesprochen schroff: «Wir gehen doch nicht gegen uns selber vor.» Der Antrag wurde zuletzt mit 18 gegen 7 Stimmen bei vier Enthaltungen abgelehnt. Dagegen wurde die Gewinnverteilung des Ertragsüberschusses bestätigt: Eine Million geht als Vorfinanzierung in die Altlastensanierung Obach; 1,5 Mo. Franken fliessen in den Neubau und die Sanierung der Schulanlage Vorstadt.

Was eine Schulanlage kosten darf

In der Vorstadt soll das Schulhaus saniert, die Tagesschule neu im Hauswarttrakt integriert werden und ein neuer Dreifachkindergarten die überalterten Kindergärten Wasserweg und Dreibeinskreuz ersetzen. Auch wenn bereits 8,5 Mio. Franken vorfinanziert sind, stiess die 16-Mio.-Franken-Investitition auf kritische Nachfragen bei der der FDP und SVP. Letztere stellte gar einen Rückweisungsantrag, doch blieben ihre zwei Ratsmitglieder damit allein auf weiter Flur. Damit ist der noch nötige Ergänzungskredit von 15,1 Mio. Franken für das bis 2023 in Etappen zu realisierende Vorhaben zuhanden der Gemeindeversammlung gesprochen.