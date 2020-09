«Kofmehl» führt Maskenpflicht ein – und sorgt damit für emotionale Diskussion

Ende Februar war Ende Feuer in der Kulturfabrik Kofmehl. Corona kam und damit die Absage aller Anlässe. Erst im September konnte man wieder sehr behutsam in die neue Saison starten. «Süüferli» soll es auch weitergehen. Ab Oktober 2020 wird eine generelle Maskenpflicht eingeführt. Man setze alle Hebel in Bewegung, damit wieder unbeschwert Konzerte und andere Veranstaltungen genossen werden können, heisst es im Beitrag auf dem Sozialen Netzwerk Facebook und auf der Homepage des Lokals.

Auch der ehemalige Booker Chrigu Stuber, der nun die Mühle Hunziken in Rubigen BE leitet und dort Anfang September Maskenpflicht einführte, mischt sich in die Diskussion ein. Das «Kofmehl» führe die Pflicht wohl kaum ein, weil sie Fan von der Maske sei. «Das ‹Kofmehl› will nach über einem halben Jahr Pause ganz einfach wieder Kultur machen können. Und zwar so, dass die kantonalen Verordnungen eingehalten werden und so, dass bei einem positiven Fall hoffentlich möglichst nicht alle Besucher zusammen in Quarantäne gesteckt werden.» In sozialen Medien laut zu brüllen und die enorm leidende Kulturbranche damit weiter abzustrafen, sei alles andere als Rock‘n‘Roll.