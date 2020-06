Kinderspielplätze der Stadt sind veraltet - Gemeinderat fordert eine Sanierung

Es ist um einiges angenehmer an einem warmen Sommerabend an der frischen Luft und unter freiem Himmel, als im stickigen Landhaussaal über die Vorlagen abzustimmen. So könne man die Stimmberechtigten auch für ihre Anwesenheit belohnen, erklärt Charlie Schmid, Erstunterzeichner des FDP-Postulats «Landsgemeinde für Solothurn». Im Postulat wird zudem als Argument angebracht, dass diverse Zürcher Gemeinden, die eine ähnliche Tradition hinsichtlich Gemeindeversammlung wie der Kanton Solothurn kennen, in den letzten Jahren sehr positive Erfahrungen mit einer Landsgemeinde gemacht haben. So beauftragt das Postulat das Stadtpräsidium, die Rechnungsgemeindeversammlung − die jeweils im Juni stattfindet − ab diesem Jahr als Freiluftveranstaltung durchzuführen. Obwohl sich unter den Gemeinderatsmitglieder keine grosse Begeisterung für den Antrag abzeichnete und sie eher zu einem Schmunzeln veranlasste, äusserten sich doch Einzelne positiv gegenüber eines Versuches. So sagte etwa Heinz Flück von den Grünen, dass die Landsgemeinde in Solothurn zwar keine Tradition habe und für eine dauerhafte Einführung die Grundlage fehle, dass einem einmaligen Versuchs jedoch nichts widerspreche.

An dieser Stelle mischte sich Kurt Fluri in die Diskussion ein und bemerkte, dass ein Postulat nur eine Prüfung vorsehe, was er gemacht habe. Er bewertet den personellen und finanziellen Aufwand gegenüber den Vorteilen als zu hoch, weswegen er beantragt das Postulat für nicht erheblich zu erklären, schreibt Fluri hierzu in seiner Stellungnahme. Falls aber eine Durchführung gefordert werde, müsse eine Motion eingereicht werden. Nach einer kurzen Debatte entschloss sich die FDP-Fraktion das Postulat zurückzuziehen und die entsprechende Motion einzureichen. (jsr)