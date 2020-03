Kann man noch Baupublikationen einsehen?

Nicht alles soll stillstehen in Zeiten des Corona-Ausnahmezustands. Und so publiziert die Stadt weiterhin öffentlichen Planauflagen, die zu normalen Zeiten von interessierten Bürgerinnen und Bürgern im Parterre des Stadtbauamts an der Baselstrasse eingesehen werden. Konkret geht es nun um vier Lärmsanierungsprojekte auf Gemeindestrassen – namentlich der St. Niklausstrasse, Mutten- und Glutz-Blotzheimstrasse, der Schöngrünstrasse und viertens der Wildbachstrasse. Die vier Vorhaben wurden bereits vom Gemeinderat behandelt und sehen vor allem auch den Einbau von lärmdämmenden Belägen vor (wir berichteten). Strassen-Projekte, die erfahrungsgemäss auf der Betroffenehits-Skala weit oben stehen und auch immer Einsprachen-Potenzial bergen, das nun womöglich vorsichtshalber so nicht genutzt wird oder werden kann.

Der Stadtpräsident sieht kein Problem...

«Es ist der Stadt wichtig, dass das Baugewerbe auch weiterhin Aufträge erhält und seine Arbeitnehmer weiter beschäftigen kann. Deshalb werden wir alle Projekte im vorgesehene Rhythmus weiterbearbeiten und wo nötig auch auflegen»; erklärt dagegen Stadtpräsident Kurt Fluri zum Sachverhalt. Und ergänzt, dass der Kanton in seinem Merkblatt vom 24. März zu den gesetzlichen und behördlichen Fristen empfehle, Baugesuche und Planauflagen weiterhin ordentlich zu publizieren und aufzulegen. Weiter verweist Fluri auf laufende Plangenehmigungsverfahren des Kantons, so zum Beispiel die Trafostation in Selzach mit Frist bis am 13. Mai. «Da die heutige Regelung des Bundesrates bis zum 19. April gilt, haben wir die Auflagefrist bis zum 4. Mai verlängert. Sollte bis dahin eine Verschärfung der Ausgangsregeln eintreten, werden wir sicher darauf reagieren», legt der Stadtpräsident nach. Ausserdem könnten die Pläne in einem separaten Zimmer eingesehen werden, «in dem alle Hygiene und Abstandsregeln eingehalten werden».

... Franziska Roth dagegen schon

«Ich bin dezidiert der Meinung, dass das so nicht genügt. Andere Gemeinden bieten hier einen Coronakrise angepassten Service, damit alle ihre Rechte wahrnehmen können. Auch der Kanton muss hier nachbessern», findet SP-National- und Gemeinderätin Franziska Roth die Fluris Erklärungen ungenügend. «Ich bin mir bewusst, Baugesuche müssen auch in diesen Zeiten aufgelegt und öffentlich publiziert werden. Denn wenn die Krise vorbei ist, müssen Gesuchsteller eine Baubewilligung in den Händen halten. Nur so kann es mit der Wirtschaft rasch wieder aufwärts gehen.» Aber man könne nicht im Courant-normal-Modus fahren, sondern müsse mit einem Angebot für die Sicherheit der Bevölkerung und Angestellten sorgen, betont Roth. Das gehe beispielsweise mit einer – Anmeldung, um Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, einem Fahrdienst für die Risikogruppe statt ÖV, dem Einscannen und digital zur Verfügung stellen der Unterlagen oder auf Nachfrage diese auch per Post zu verschicken.