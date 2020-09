Interne Nachfolge: Der Stellvertreter steigt zum Polizeikommandanten auf

Nach dem Entscheid von Peter Fedeli, Kommandant der Stadtpolizei, sich auf Ende Dezember dieses Jahres vorzeitig pensionieren zu lassen, beauftragte die Gemeinderatskommission den Personaldienst mit der Wiederbesetzung seiner Stelle. Dazu setzte sie ein Wahlantragsgremium ein, in dem auch Vertreter der politischen Parteien Einsitz nahmen. An ihrer Sitzung vom Donnerstag wählte die Gemeinderatskommission einstimmig Walter Lüdi zum neuen Leiter der Stadtpolizei, wie aus einer Medienmitteilung der Einwohnergemeinde hervorgeht.

Der 54-jährige Walter Lüdi ist verheiratet. Er wohnt in Solothurn und «erfüllt sämtliche für das Amt notwendigen fachlichen Voraussetzungen aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit bei der Stadtpolizei am besten», heisst es. «Er kennt sich in sämtlichen Tätigkeitsbereichen der Stadtpolizei bestens aus und hat dank seiner Weiterbildung und seiner bisherigen Aufgaben auch die nötige Führungserfahrung.»

Zudem habe er als Stellvertreter des Kommandanten bewiesen, dass er fähig ist, das Korps zu führen. «Walter Lüdi wird vom Korps gut akzeptiert und besitzt die beruflichen und persönlichen Voraussetzungen für diese wichtige Stelle, weshalb er vom Wahlantragsgremium einstimmig zur Wahl vorgeschlagen wurde.»