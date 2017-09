Der arme Himmel

«Der Himmel muss vieles dulden, was in der Welt unter ihm passiert und nicht immer schön anzusehen ist. Er bekommt langsam, aber sicher Runzeln», so Schwarz, der deshalb seine Band Aging Skies benannte. In diesem Sinne handelt es sich in vielen seiner selbst geschriebenen Texte um Ungerechtigkeiten auf der Erde. Über Kriege, Verluste und die Unfähigkeit der Menschheit, zusammen in Frieden zu leben, singt der 20-Jährige.

Inspiriert wird er dabei nicht nur vom Weltgeschehen aus den Medien, sondern auch von seinen afghanischen Band-Kameraden. Die beiden Afghanen waren in ihrer Heimat schon Mitglieder einer Hardrock-Band und besuchten das «National Institute of Music». Der Staat drohte jedoch mit einer hohen Strafe, wenn sie diese westliche, fremde Musik noch weiter ausüben würden. Daher flüchtete fast die gesamte Band in die Schweiz. Mittlerweile proben sie auch wieder mit ihrer Band namens White Page. Integration ist den beiden in der Schweiz aber nicht nur in der Musik gelungen, sondern auch in der Arbeit: Beide sind in der Lehre. Hameed als Uhrmacher und Afzali als Kaufmann.