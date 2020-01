In der faszinierenden Grenzwelt zwischen Film und Game

Der Mensch, das unbeschriebene Blatt, wird in die Welt geworfen – wie ein Regentropfen, lässt sich treiben oder schwimmt gegen den Strom, zieht an oder stösst ab, schubst oder wird geschubst, in jene Richtung, wo das grosse Loch ihn verschluckt. Wer sich jetzt, während der Filmtage, im Künstlerhaus auf Leinwänden und Tablets von weissen Figuren berieseln lässt, befindet sich mitten in der von Michael Frei und Mario von Rickenbach geschaffenen Welt «Kids».

Eine Welt, die als für den Schweizer Filmpreis nominierter Kurzfilm, als Computerspiel und auch als installative Ausstellung zu erleben ist. Der Filmemacher und der Game-Designer haben bereits zusammengearbeitet: Im Projekt «Plug & Play» nahmen sie die binäre Beziehung zweier Gegenstücke –Mann und Frau – in den Fokus, zunächst als Kurzfilm, dann in einer Weiterentwicklung als Game-App. «So stand bald eine weitere Kollaboration zur Diskussion», erinnert sich Frei.

Für den 1987 geborenen Filmschaffenden stellte sich die Frage der persönlichen Auseinandersetzung mit dem «anderen» Medium Computerspiel und nach der Zusammenarbeit mit einem Programmierer. Die dann im rund vier Jahre dauernden Schaffensprozess für «Kids» Form annahm. «Kids» heisst das digitale Film-, Game- und Kunst-Projekt, weil im Gegensatz zur dualen Gegenüberstellung von Mann und Frau das Kind noch «unbeschrieben», gewissermassen neutral in die Welt tritt. Die Frage, wie der Mensch sich in der Menschenmenge bewegt, stand im Zentrum.

Was das Spiel vom Film unterscheidet

In ihrem Schaffensprozess haben Frei und von Rickenbach verschiedene Spielprototypen geschaffen, haben sich zur Reifung der Ideen in so genannten «Jams» mit Spielentwicklern zusammengetan. Und während die Arbeit als Filmemacher durch einen linearen, klar strukturierten Prozess geprägt ist, zeigte sich für ihn das Produzieren eines Spiels als iterativer Prozess mit wiederkehrenden Tests und vielen Abbiegungen: Funktioniert das Spiel? Ist es zugänglich?