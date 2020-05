In den letzten 200 Jahren war manchmal auch Feuer im Dach

Wissenswertes aus dem Jubiläumsbuch der Stadt Solothurn

Die «Hauptstadt der Schrauben»

Spannende Einblicke vermittelt das Kapitel «Wirtschaft und Finanzen» zur Wirtschaftsgeschichte. So gabs schon 1908 den Plan eines «Gross-Solothurn» als Fusion mit dem prosperierenden Zuchwil – ein Plan, der zuletzt wieder mit «Top 5» gescheitert ist. Der Kampf um Pfründe und Profit zwischen der AEK und den entstehenden Städtischen Werken SWS zur gleichen Zeit ist ebenso Thema wie der um bessere Arbeitsbedingungen: So streikten die Angestellten der Gasapparate-Fabrik schon 1908 ganze 100 Arbeitstage lang. Der Aufstieg der Schraubenfabrik Müller, später Sphinx AG, machte Solothurn in den 20er-Jahren zur «Hauptstadt der Schrauben». Bitter das Ende des Industriebooms ab den 70er-Jahren, als die einst blühende Werklandschaft binnen kurzem quasi «auf Null» heruntergefahren wurde. So verschwanden die Uhrenfabrik Roamer mit 1200 Angestellten oder der aus der Autophon hervorgegangene Ascom-Konzern mit 2200 Beschäftigten. Schon 1949 war dagegen Schluss in der Waffenfabrik Solothurn: Sie hatte im 2. Weltkrieg die Achsenmächte beliefert und wurde per Dekret der Alliierten dichtgemacht. (ww)

Der lange Marsch der Frauen Bei der Präsentation des zehnköpfigen Autoren- und Leitungsteams hatte es Kritik abgesetzt: lauter Männer bis auf die Projektleiterin Verena Bider. Das Team bemühte sich aber redlich, dem Thema Frauen und ihrem langen Marsch zur Emanzipation gerecht zu werden. Dabei wurden nicht nur die Einführung des Frauenstimmrechts oder der Frauenstreik eingehend beleuchtet, sondern immer wieder Sidelines mit Frauenporträts eingestreut. So erinnert die einzige Gedenktafel für eine Frau in der Stadt an Emilie Gunzinger (1865–1945), die sich um die Ambassadorenkrippe und das Stadtbild verdient gemacht hatte. Porträtiert wird auch mit Beatrix Läng-Heilinger (1917–2018) eine Netzwerkerin im Sozialwesen. Und fehlen darf nicht Schwester Sara-Martina, die sich auf dem Höhepunkt der Drogenhölle in den 90er-Jahren um die Szene-Angehörigen kümmerte. Breiten Raum erhält die Kunstmäzenin Gertrud Dübi-Müller (1888–1980) oder die Bezirkslehrerin und Schriftstellerin Hadwig von Arx (1881–1970). Wobei auch die lange Zeit übliche Diskriminierung der Frauen im Lehrberuf thematisiert wird. (ww)

Die grossen Würfe für den Verkehr Mit dem Schanzenbruch seit 1835 eröffneten sich Solothurn neue Möglichkeiten, wobei die erste Bahnlinie der «Buchsibahn» einfach durch die Vorstadtschanzen geführt wurde. Denn Solothurn stellte sich damals den Westbahnhof als «Hauptbahnhof» gleich neben der Altstadt vor. Dem Bau des eigentlichen Hauptbahnhofs mit der «Gäu-Bahn» mussten dann erst in den 1880er-Jahren weite Teile der Barockbastionen in der Vorstadt weichen. Verkehrsplanung, aber nun für den boomenden Autoverkehr war dann ab den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts ein grosses Thema. Eine Ost- wie eine Nordtangente spukte ebenso in den Köpfen herum wie eine Äussere, Mittlere und Innere Westtangente. Letztere wurde durch eine Volksbewegung gekippt, da dafür ein Teil des Alten Spitals hätte abgerissen werden müssen. So kam nach dem Volksentscheid 2002 nur die mittlere Westtangente zum Zug. Im Buch etwas rudimentär behandelt, denn der Widerstand gegen die 2008 eröffnete Umfahrung wie gegen die A5 war gross («Kleeblattinitiative»); und ums Brückenprojekt «Leporello» setzte es ein veritables Polit-Hickhack ab. (ww)

Zentrum für Kranke mit «Lustseuchen» Wenig bekannt ist, dass die Stadt Solothurn im 1. Weltkrieg Standort eines Militärspitals, einer Etappen-Sanitätsanstalt ESA war. Im März 1916 wurde angeordnet, geschlechtskranke Soldaten im Ambassadorenhof zu hospitalisieren. Innert zweieinhalb Jahren wurden in Solothurn 3000 Gonorrhö- und 700 Syphilis-Fälle behandelt. Für Polemiken sorgten diese «Lustseuchen» schon an sich, doch kamen weitere Probleme dazu. Die spanische Grippe brachte bereits im Winter 1917 zusätzliche 1400 Patienten, und eine Tuberkulosestation für 500 Erkrankte wurde im Amtshaus 1 eingerichtete. Baracken wurden nur wenige gebaut, dafür Häuser in der Stadt und Region, darunter sogar Wirtshäuser mit Patienten belegt, was für viel Unmut auch bei der Bevölkerung sorgte. Dazu kamen unhaltbare hygienische Bedingungen – sogar von Urin in den Korridoren war die Rede. Dies führte zu einem landesweiten Sturm der Empörung über die Zustände in Solothurn, und im Frühling 1918 ordnete General Ulrich Wille eine Untersuchung an. Im Dezember 2018 bat Stadtammann Walter Hirt Wille, die Schulen wieder freizugeben, was dann geschah. (ww)