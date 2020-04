«Ich schwor damals: Nie wieder Hafebar! – das bereue ich aus tiefstem Herzen»

.... aufregen, wenn ausgerechnet am Freitagabend nach fünf Uhr ein Donnerwetter aufzieht, und Eure Lämpchen dann das ganze Wochenende lang nicht über der Aare glimmen, weil ein Atlantiktief irrtümlich bis Solothurn vorgestossen ist. Das nächste Azorenhoch kommt bestimmt. Freuen wir uns darauf! auf den nächsten freien Stuhl katapultieren, nur damit ich stolzer Sitzplatz-Inhaber bin. Ich mag anderen das Privileg gönnen und überlasse den Sitzkrieg à la «Reise nach Jerusalem» all jenen, die das nötig haben. Schliesslich ist’s auch auf dem Aaremürli ganz gemütlich.

Und ich verspreche, total cool zu bleiben, wenn ...

.... eine nur halbwegs begabte Band mit ihren überdimensionierten Lautsprecher-Boxen jegliche Unterhaltung mit meinesgleichen verunmöglicht, nur weil sie Dezibel mit Talent verwechselt. Die Jungs geben sich alle Mühe und werden irgendwann den Durchbruch schaffen.

.... ein spinnerter Biker ein Kind vor mir fast über den Haufen fährt. Und erst recht gelassen zu bleiben, wenn das Kind dann ohne einen Muckser seiner Eltern in einem fort schreit. Denn es kann nichts für seine Eltern.

Nein, ich werde mich auch nicht mehr enervieren, wenn ...

.... so eine schwarze Dreckkrähe mich von oben bis unten voll kackt und sogar noch ins Bierglas trifft! Denn auch sie ist nur ein Geschöpf Gottes und kann gar nicht anders, als ihr die Natur ge(sc)heissen hat.

So, liebes Hafebar-Team: All das würde ich klaglos ertragen und auf mich nehmen. Sofort, morgen und immerdar! Ohne zu murren. Deshalb mein Wunsch: Auf bald – am Meer!