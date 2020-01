«Ich möchte die Filmtage-Gäste in die Gassen der Stadt locken»: Spielstätten-Rundgang mit Anita Hugi

Die sogenannte «Projection spéciale» markiert heute Dienstag, 21. Januar 2020 den regionalen Auftakt zu den 55. Solothurner Filmtagen. Sechs Kurz- und Animationsfilme aus dem Programm sollen Lust auf mehr machen. Lukas Mäder stellt in «This is Willy» einen Motorradfahrer alter Schule vor, während Franziska Meyer zeigt, was der Kinderstar Pingu als Erwachsener treibt. In «Fulesee» von Christina Benz dringen zwei Taucher in seelische Untiefen vor. Die Solothurner Animationsfilmerin Marion Nyffenegger erzählt in «Das Leben ist eines der Leichtesten» von der Vielfalt unseres Daseins und Anatole Taubman sieht sich vom Solothurner Regisseur Frederik Maarsen «Durchschaut». Der 29-minütige Spielfilm wurde in der Solothurner Altstadt gedreht und feiert an der «Projection spéciale» Vorpremiere. Der Aargauer Jungregisseur Aron Yeshitila Gebrehanna entwirft in «Dagu» schliesslich eine Zukunftsvision, in der ein äthiopischer Radiosender eine Hauptrolle spielt. Die «Projection spéciale» startet um 19.30 Uhr in der Reithalle in Anwesenheit von Filmschaffenden. Durch den Abend führt Anita Hugi, Direktorin der Solothurner Filmtage. Der Eintritt ist frei.

An die Party ins Attisholz mit dem Shuttlebus

Am Samstag, 25. Januar heisst es zum ersten Mal «Solothurner Filmtage@Attisholz»: Für einen Abend und eine Nacht wird die Kantine Nord bespielt und lädt unter anderem zum «Hot Spot: Doc», zur Upcoming Award Night und zur ersten Party der Schweizer Filmschulen aus Genf, Lausanne, Luzern und Zürich. Die Party mit vier DJs ist öffentlich und der Eintritt ist frei. Der kostenlose Filmtage-Shuttle verkehrt von 17 Uhr bis 05 Uhr ab dem Klosterplatz in Solothurn.

Zu einem Gipfeltreffen der Städte kommt es am Sonntag, 26. Januar. Nach der Vorführung des zweiteiligen Dokumentarfilms «Ville cherche héros» für den die Stadtregierung von La Chaux-de-Fonds während eines Jahres ihre Türen öffnete, treffen sich die Protagonisten mit ihren Solothurner Confrères. Das Gespräch «Engagiert im Film und in der Politik» mit der Stadtregierung von La Chaux-de-Fonds und dem Solothurner Stadtpräsidenten Kurt Fluri und seinem Vize Pascal Walter findet am Sonntagnachmittag um 14 Uhr im Barock Café & Bar statt. Der Eintritt ist frei.

Die 55. Solothurner Filmtage nehmen «Bildbuch» von Jean-Luc Godard ins Programm auf. Die deutsche Synchronfassung «Bildbuch» wird als Schweizer Premiere am Donnerstag, 23. Januar 2020 um 13.15 Uhr in Kino Canva und am Samstag, 25. Januar 2020 um 23.15 Uhr als Nocturne im Kino Palace gezeigt. Das deutsch gesprochene «Bildbuch» wird mit französischen Untertiteln gezeigt. (mgt)