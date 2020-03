Hier stand der dritte Muttiturm: Bei Bauarbeiten am Postplatz kommen alte Fundamente ans Licht

Er hat den besten Einblick auf die Grossbaustelle am Postplatz: Der Journalist Michael Hug wohnt gleich nebenan, wo einst die Handelsbank gestanden hat, im Dachgeschoss. Und kam so zu einem Schnappschuss der besonderen Art: In der Baugrube treten eindeutig ältere Fundamente zu Tage. Nichts Neues für Fabio Coltorti, auf der Kantonsarchäologie zuständig für Grossprojekte und Baubegleitungen: «Das Fundament des Haffnersturms haben wir schon im letzten Jahr gehabt. Aktuell scheint die Mauer eines Durchgangs zum Vorschein zu kommen.»

Für fast 200 Jahre ein imposantes Bollwerk

Damit meint der Archäologe die Überreste einer einst imposanten Wehranlage, die aareseitig die Südwestecke der Altstadt beschützte. Ursprünglich stand im Mittelalter an der Ecke des Storchenplatzes ein eher dünnwandiger viereckiger Wehrturm. Doch mit den Fortschritten der Artillerie begann Solothurn im 16. Jahrhundert systematisch seine Eckpunkte zu verstärken. Es liess innert weniger Jahre die sogenannten Muttitürme errichten, die sich zum schon früher erbauten, trutzigen Baseltor gesellten. 1542 stellte Baumeister Conrad Gibelin den mächtigen, unten vier Meter dicken Haffnersturm an der Aare fertig. Aus andern Gründen folgte der neben dem Burristurm dritte Muttiturm: 1546 kam es zu einer Katastrophe, als ein Blitz in den viereckigen Nideck-Turm über dem Riedholzplatz einschlug. Das eingelagerte Schiesspulver explodierte, auch Nachbarshäuser wurden zerstört und Steinbrocken sollen bis Zuchwil geflogen sein...

Doch zurück an die Aare. Den Haffnersturm schützte zusätzlich der mittelalterliche Stadtgraben. «Dessen äussere Wand kam nun mit den Arbeiten auch zum Vorschein», freut sich Coltorti. «Damit haben wir mehr gefunden, als zu vermuten war.» Das jetzt ausgegrabene, einem Durchgang zugeordnete Mauerstück, könnte zur sogenannten «Katzenstiege» gehören. Diese erschloss die mit dem Schanzenbau 1668 fertig gestellte Bastion St. Georg, die mit Linden bepflanzt den älteren Haffnersturm umgab. Zusammen mit dem 1450 erstmals erwähnten Wassertor, das altstadtseitig die Wengibrücke sicherte, war das Ensemble ein eindrückliches Bollwerk, welches diese Ecke der Stadt nun für 200 Jahre beherrschte.