Gefährdeter Glögglifrosch erhält mehr Platz - und darf bald ins Paradies im alten Steinbruch

«Soeben habe ich einen Glögglifrosch aus den Fängen einer Ringelnatter gerettet», sagt Jonas Lüthy vom Kantonalen Amt für Raumplanung augenzwinkernd. Er steht in der alten Steingrube in der Nähe der Verenaschlucht, in der sogenannten Zettergrube in St.Niklaus. Die kleine Schlange habe den jungen Frosch schon beinahe verspeist, als sie durch den Besucher erschreckt wurde.

Der kleine Frosch sitzt geduldig auf Lüthys Hand, der ihn wieder in den kleinen Weiher in der alten Steingrube entlässt. Von diesen stark gefährdeten Fröschen findet man hier viele. «Dieses Jahr hat es wieder viele Frösche und Kaulquappen hier», erklärt Alain Imoberdorfer, Forstbetriebsleiter ad interim der Bürgergemeinde, zufrieden.