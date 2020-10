Gast und zwei Mitarbeiter der «Heinz Bar» positiv auf Corona getestet

Ein Gast, der am Samstag, 10. Oktober, in der Heinz Bar war, ist positiv auf Corona getestet worden, dies vermeldet das Lokal auf Facebook. Daraufhin wurden jene, die zum selben Zeitpunkt in der Bar waren, mittels der registrierten Kontaktdaten vom kantonalen Contact-Tracing-Team kontaktiert und mussten in Quarantäne.