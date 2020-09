Funktioniert das neue Verkehrsregime? Der Postplatz wird jetzt videoüberwacht

Zuerst hielten sich viele Autofahrer nicht an das neue Fahrverbot, so dass bereits nach der ersten Woche als zusätzliche Massnahmen dreiteilige Fahrverbotsschilder sowie auf der Seite der Römerstrasse orange Pfosten hingestellt wurden. Die Situation verbesserte sich damit laut Stadt stark. Damals hiess es, dass keine weiteren Massnahmen geplant seien. Weitere Signalisationsmassnahmen würden keine nennenswerte Verbesserung bewirken.

Sommer nicht geeignet für Analyse

Der Zeitpunkt ist offenbar ideal für eine solche Video-Analyse. In den Sommerferien bringe es laut Lenggenhager nicht viel, da viele Leute in den Ferien weilen würden und allgemein weniger unterwegs seien. Das sei nicht repräsentativ. Im Gegensatz zum Winter ist in dieser Jahreszeit aber noch einiges los in der Stadt. «Es ist wichtig für die Analyse, dass es immer noch warm ist.»

Die Videoüberwachung erfolgt während einer Woche, damit die Bewegungen am Wochenende und unter der Woche angeschaut und verglichen werden können.

Testphase für Busführung startet

Die momentane Begegnungszone gilt als sicher. Wie die Busse der Linie 6 geführt werden, bleibt allerdings noch offen. Das ist auch eine politische Frage, denn im Mai 2020 hatte der Gemeinderat zwar das Gestaltungskonzept für den Strassenraum zwischen Amthausplatz und Postplatz genehmigt, jedoch das fertige Projekt für dessen Umgestaltung zurückgewiesen. Das Projekt muss also neu aufgegleist werden.

Nach den Herbstferien beginnt erst einmal die über zweimonatige Testphase mit den drei verschiedenen Busführungen: Eine mit direkter Fahrt über den Postplatz (0), eine mit der Umleitung über die Lagerhausstrasse nur für den Bus in Richtung Allmend (1a) und die letzte mit einer Umleitung in beiden Richtungen (1b).