Früh übt sich, was bald mit den Grossen in Honolulu chesslen will

Weiss wie der Weissenstein zeigt sich gegen 15 Uhr der Dornacherplatz. Rechtzeitig ist die Sonne rausgekommen zur Chinderchesslete. Das hat die letzten Unentschlossen bewogen, doch mitzumachen. Denn noch um die Mittagszeit peitschte kalter Regen durch die Vorstadt, und auch Chinder-Oberchessler Patrick Müller von der organisierenden Fasnachtszunft Vorstadt war leicht angespannt: «Um halb zwölf bin ich hier gestanden. Und da hat es waagrecht gesträtzt!» Inzwischen etwas entspannter sieht er ein Chesslergrüpplein ums andere eintrudeln. «Aber so viele wie letztes Jahr werden es wohl nicht», so die allgemeine Einschätzung. Zur Erinnerung: Am 28. Februar 2019 trübte kein Wölklein den stahlblauen Himmel bei gefühlten 18 Grad.

Und dann werden es immer mehr

Die Pessimisten behalten unrecht, denn aus allen Ecken strömt Last-Minute-Verstärkung heran. Längst nicht alle haben es in die Vorstadt geschafft; so stösst Gemeinderat Beat Käch mit seinem Leiterwägeli-Familienpulk erst beim Palais Besenval zum grossen weissen Chesslete-Strom. In den sich dort allerdings einige brandschwarze «Pinguine» mischen: Im Palais ist gerade Seminarpause für einige Manager. Na ja, Solothurn ist tolerant.