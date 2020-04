Feierlichkeiten zum 2000-Jahr-Jubiläum werden auf zwei Jahre verteilt

Eigentlich hätte 2020 zum grossen Festjahr für die Stadt Solothurn werden sollen. So wurde am 1. Januar der Bevölkerung das gesamte Programm vorgestellt und mit ihr auf das Jubiläum angestossen. Die ersten Anlässe konnten planmässig stattfinden: Das Theater Orchester Biel Solothurn trat in der Partnerstadt Krakau mit der Oper «Die weisse Rose» auf, im Museum Blumenstein konnte die Ausstellung «Geprägter Stolz» besichtigt werden, die Sondermarke zum Jubiläum erschien und die Jubiläumsführungen von Region Solothurn Tourismus starteten erfolgreich.

Dann machte der Coronavirus auch den Jubiläumsaktivitäten einen Strich durch die Rechnung: Die Ausstellung «Genius Loci Salodorensis» im Kunstmuseum musste nach nur einer Woche schliessen, die ersten Vorträge rund um das Jubiläum konnten nicht stattfinden, die Auftritte der Capella Cracoviensis im Mai mussten abgesagt und die Vernissagen der beiden Jubiläumsbücher verschoben werden.

Neues Gesamtprogramm

«Damit nun nicht nach und nach für jeden Anlass eine Verschiebung bekannt gegeben werden muss, hat das Organisationskomitee entschieden einen neuen Fahrplan für alle Aktivitäten zu entwerfen», heisst es in einer Mitteilung vom Montag. So könne auch vermieden werden, dass Kosten anfallen, die dann bei einer Verschiebung nochmals übernommen werden müssten.

Grundsätzlich soll das Jubiläum der Stadt neu über zwei Jahre gefeiert werden. «Da es bekanntlich kein genaues Gründungsdatum gibt, ist dies historisch kein Problem», so das Organisationskomitee. Auch wenn damit natürlich nicht alle Unsicherheiten beseitigt werden könnten, hofft die Stadt doch, dass das Programm nach heutigem Wissensstand so durchgeführt werden könne.

Jubiläumslaterne und Stadtführungen

Sobald die Lockerungen der Sicherheitsmassnahmen es wieder zulassen, wird die Jubiläumslaterne ihre Reise durch die Stadt fortsetzen und die Jubiläumsführungen werden wieder angeboten. Da diese Aktivitäten das gesamte Jubiläum begleiten sollen, werden die speziellen Stadtführungen auch im Jahre 2021 angeboten und die Jubiläumslaterne wird das ganze nächste Jahr auf Tour bleiben.

Geschäfte, Privatpersonen oder andere Institution, die Interesse an einem Besuch der historischen Laterne haben, können diese für eine Woche im Jahr 2021 bei der Stadtkanzlei reservieren (liselotte.guenter@solothurn.ch, 032 626 92 05).

Historisches Stadtfest und Openair erst 2021

Das Organisationskomitee gelangte zum Schluss, dass die beiden grossen Stadtfeste verschoben werden müssen, da es nicht wahrscheinlich ist, dass im August wieder Grossanlässe durchgeführt werden können. Somit wird das historische Stadtfest am Wochenende des 21. und 22. August 2021 durchgeführt und das Openair-Konzert vom 3. bis zum 5. September 2021.

Ebenfalls auf 2021 verschoben wurden der offizielle Jubiläumsanlass der Stadt, die Vorträge der Freunde der Zentralbibliothek rund um das Jubiläum und die Einweihung der Alten Spitalapotheke, die nun am 5. März 2021 vorgesehen ist.

Publikationen und Ausstellungen im Jahr 2020

Was ist dieses Jahr noch vorgesehen? Ganz sicher werden die beiden Bücher zum Jubiläum der Stadt, «Stadtgeschichte Solothurn 19. und 20 Jahrhundert» und «2000 Jahre Solothurn», wie geplant im Mai erscheinen und in den Verkauf kommen. Voraussichtlich am 9. Juni 2020 kann das Kunstmuseum seine Türen wieder öffnen. Die Ausstellung Genius Loci Salodorensis wird verlängert und kann bis zum 18. Oktober besucht werden.

Schon heute ist ein virtueller Besuch unter www.kunstmuseum-so.ch möglich. Auch die Kunstausstellung Zart wird diesen Sommer Kunst in die Stadt bringen, jedoch um einen Monat verschoben. Neu findet Zart vom 4. Juli bis zum 26. September 2020 statt. Das erste Kunstwerk des japanischen Künstlers Atsuo Hukuda kann bereits jetzt in der St. Ursen-Kathedrale besichtigt werden. Wie geplant im Programm bleiben die Aufführungen der Oper Casanova in der Schweiz. Noch nicht entschieden ist, ob und wie die HESO mit der Sonderschau zum Jubiläum dieses Jahr durchgeführt werden kann.

Trotz aller Unsicherheiten hofft die Stadt, dass die Sicherheitssituation eine Durchführung der vorgesehenen Festivitäten in skizziertem Rahmen erlaubt. «Denn schliesslich darf ein legendäres Jubiläum ja auch zwei Jahre gefeiert werden», heisst es abschliessend. (egs)