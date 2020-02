FDP-Motion will lokales Gewerbe unterstützen

Die Motion aus den Reihen der FDP das lokale Gewerbe unterstützen. So wurde am Dienstag anlässlich der Gemeinderatssitzung eine Motion unter Erstunterzeichner Marco Lupi eingereicht. So seien neu bei der freihändigen Vergabe von Aufträge an Unternehmen je nach Kostendach mehrere Offerten einzuholen. Dabei müssten lokale Firmen grundsätzlich berücksichtigt werden, fordet die Motion. «Es ist legitim, Firmen, die in der Stadt Steuern zahlen und Arbeitsplätze schaffen, bis zu einem gewissen Grad zu unterstützen», so Lupi. (ak)