Extra für die Filmtage ging das Hotel wieder auf - einiges ist aber anders als sonst

Die Woche der Solothurner Filmtage ist eine der wichtigsten des Jahres für das Hotel und Restaurant Roter Turm. Jeweils ein Jahr im Voraus sind alle 60 Betten respektive 36 Zimmer ausgebucht. Mehr als die Hälfte davon an die Organisatoren der Filmtage und Crewmitglieder des Fernsehsenders SRF. Sie sind seit vielen Jahren Stammgäste im Haus, kommen alle Jahre wieder. «Es sind Freundschaften entstanden», sagt Daniela Bieri, Vizedirektorin des Hauses: «Die Filmtage sind strenge, aber auch schöne Tage», sagt sie.

Dieses Mal ist jedoch so vieles anders als sonst. Wegen Corona finden die Filmtage nur virtuell statt. Und anstelle eines vollen Hotels hängen derzeit im Roter Turm die meisten Zimmerschlüssel an der Wand bei der Rezeption. Dass dennoch bis zu acht Schlüssel nicht an ihrem Platz waren, liegt an der guten Beziehung zwischen den Solothurner Filmtagen und dem Hotelbetrieb. Eigentlich hat der Betrieb wegen der ausbleibenden Gäste seit dem 22. Dezember geschlossen.

Doch für die Filmtage ist das Hotel kurz aus dem Winterschlaf erwacht und macht für die Organisatoren, von denen einige hier nächtigen, eine Ausnahme. «Es ist eine Herzensangelegenheit», erklärt Bieri, «dass unsere Stammkunden auch in diesem speziellen Jahr ihr gewohntes Zuhause haben.» Gewinn erziele man mit dieser geringen Auslastung keinen, sagt Bieri, die ergänzt: