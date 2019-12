Etappenhalte gesucht: Eine alte Laterne erinnert ans 2000-Jahre-Jubiläum der Stadt

Sie ist schön alt, sie ist historisch wertvoll, aber vor allem ist sie in Festlaune: Die alte Strassenlaterne der Stadt Solothurn gibt ein schummriges und warmes Licht. Sie ist so farbig wie nie zuvor und bereit, ein Jahr durch verschiedene Solothurner Stuben oder Geschäfte zu reisen.

Das Unikat soll an 52 Orten daran erinnern, dass Solothurn sein 2000-Jahre-Jubiläum feiert. Erstmals angezündet wird die Laterne am 1. Januar in der Rythalle aus Anlass des Jubiläumsstarts. Sandra Boner führt durch den Abend, an dem auch die anderen Jubiläumsaktivitäten und eben die Jubiläumslaterne vorgestellt werden. Ab 6. Januar wird die Laterne im Café de l’Industrie zu sehen sein.

Vier Ansichten der Altstadt umgesetzt

Die Schülerinnen und Schüler aus dem Wahlfach Gestalten der Sekundarstufe I Solothurn haben die Jubiläumslaterne fertiggestellt. Unter der Leitung von Mirco Koch, Fachlehrperson Gestalten, schufen sie vier Ansichten der Altstadt.

Vom schummrig romantischen Licht der Öllampe beleuchtet, zieren sie die Laterne. Für die Reise durch das Jubiläumsjahr sucht die Stadt noch Personen, Vereine oder andere Organisationen, welche die Laterne gerne eine Woche bei sich aufnehmen würden.

Weitere Gastgeber für die Laterne gesucht

Viele weitere Etappenorte sind schon bekannt, aber es gibt auch noch freie Wochen, an denen die Laterne noch Gastgeberinnen und Gastgeber sucht. Personen oder Institutionen, welche die Laterne gerne für eine Woche bei sich hätten, melden sich bitte bei der Stadtkanzlei (info@solothurn.ch oder unter Telefon 032 626 92 05). (egs)