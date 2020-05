«Es wirkte gar nicht billig»: Bachelorette ist begeistert vom strippenden «Magic Robert»

In der letzten Folge war es haarscharf für Robert. Nun gehört der Solothurner zu den neun verbleibenden Kandidaten im Rennen ums Herz der «Bachelorette». Diese will nun die Männer den wirklich wichtigen Tests unterziehen. Während andere mit Kindern Fussball spielen und so ihre Papi-Tauglichkeit unter Beweis stellen, soll sich Robert etwas Romantisches überlegen. «Scheisse», ist seine Reaktion auf den Auftrag per Brief. Da sind wir ja gespannt, was da rauskommt.

Ideen fehlen dem 24-Jährigen erst einmal. «Meine Talente sind nicht wirklich in dieser Sphäre», sagt er. Singen könne er nicht, tanzen ein bisschen. In seiner Not wendet er sich an den mit Lyrik bewandelten Valentin. «Tanzen ist eine langweilige Nummer. Ich möchte eine Kombination zwischen einem Gedicht und meinem Stil», erklärt er seinem Konkurrenten. Sein Auftritt soll alles andere als 0815 sein. «Ich muss meine sexy Seite zeigen.» Und dann hat er plötzlich eine «fette Idee», die er Valentin natürlich nicht verraten will.

Jede romantische Seite würde mit sexy enden, meint Robert. «Deshalb überspringe ich das Romantische gleich.» In Anlehnung an den bekannten Stripper-Film Magic Mike tritt er als «Magic Robert» vor Chanelle. Bei der Hose ist dann aber Schluss mit Ausziehen. Weiter wolle er gehen, wenn sie zu zweit seien, verspricht der Solothurner zur «Bachelorette». Diese ist beeindruckt vom Mut des bisher sonst eher zurückhaltend aufgetretenen Mannes. Valentin findet Roberts Show nicht passend. «Vielleicht ist das seine Definition, seine Vorstellung, sein Konzept von Liebe. Das wird bei Chanelle aber nicht der Fall sein.»